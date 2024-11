Sport.quotidiano.net - Sprint race f1 Brasile a Norris, doppietta McLaren davanti a Verstappen. Ferrari giù dal podio

Interlagos, 2 novembre 2024 – Landovince ladel Gran Premio deldi F1. Il pilota britannico concretizza al massimo il gioco di squadra con il compagno di scuderia Oscar Piastri, che, sebbene partito dalla pole position, è generoso nel cedere la posizione per consentirgli di guadagnare un punto in più nella classifica piloti rispetto a Max. Il campione del mondo della Red Bull conquista il terzo posto, proprio alle spalle delle due, anche grazie a un sorpasso ai danni delladi Charles Leclerc, solo quarto alla bandiera a scacchi. L’olandese della Red Bull, però, potrebbe essere penalizzato di 5 secondi per aver infranto il delta in regime di Virtual Safety Car quando ha provato a superare Piastri. In questo caso, Leclerc sarebbe terzo per soli nove decimi.