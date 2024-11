Savino del Bene con Conegliano per il remake della finale scudetto

Leggi tutto su Corrieretoscano.it

SCANDICCI – Match importante, da diversi punti di vista, per laDelScandicci. Primo big match stagionale controper la sesta giornata del girone di andata. Il confronto sarà ilprima storicagiocata dal club toscano nella scorsa stagione e vedrà contrapposte rispettivamente prima e terza potenza del campionato italiano, attualmente distanziate da sei lunghezze. La sfida alle campionesse d’Italia e d’Europa in carica è domenica 3 novembre alle 18 al PalaVerde di Villorba. Una sola ex dipresente nel rosterDelVolley, si tratta di: Giulia Gennari, palleggiatrice classe ’96, che ha militato per il triennio 2019-2022 nella squadra veneta, vincendo un Mondiale per Club e una Champions League, oltre a 8 trofei in ambito nazionale.