Sampdoria vs Brescia: le probabili formazioni

Gara valida per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Si affrontano due squadre bisognose di punti per dare concretezza al loro sogno di promozione diretta.vssi giocherĂ domenica 3 novembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Ferraris.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I blucerchiati sono riusciti a dare una sterzata alla loro stagione con quattro vittorie nelle ultime se partite e una classifica che li vede in zona playoff con il settimo posto a quindici punti. Continuando di questo passo, la squadra di Sottil potrebbe ambire anche ai primi posti. Non altrettanto rosea la situazione in caso dei lombardi che nelle ultime quattro giornate hanno perso con Sassuolo e Cesena e pareggiato con Mantova e Spezia.