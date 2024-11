Ilgiorno.it - Pitbull attacca il suo husky e poi lo azzanna

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) La zuffa tra due cani al parco. Uncontro un. Il padrone del primo cerca di dividerli e viene morso dall’altro animale, che quasi gli stacca di netto un dito della mano sinistra. Il trentaduenneto ieri mattina da un molosso è stato ricoverato alla clinica Multimedica di Sesto San Giovanni e sottoposto a un intervento di chirurgia conservativa; l’altro proprietario è scappato con il suo animale senza prestare soccorso al ferito. Tutto è accaduto nei giardini di Villa Scheibler, in zona Vialba, qualche minuto dopo le 11. Stando alle prime informazioni, il trentaduenne è stato aggredito mentre stava tentando di placare il violento confronto tra il suoe il. L’uomo ferito è stato soccorso dai sanitari di Areu in via Val Lagarina e trasportato in ospedale in codice giallo.