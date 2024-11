Ilrestodelcarlino.it - Pesaro, latitante arrestato in via Oberdan: incastrato dalla polizia municipale

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024), 2 novembre 2024 –per evasionedai vigili urbani. E’ quanto avvenuto giovedì pomeriggio in via, verso le 16,45. L’uomo, un 48enne di origine spagnola senza fissa dimora, è stato controllato dagli agenti dellalocale vicino al punto di servizio per le biciclette. Ha mostrato una carta di identità agli agenti che, fin da subito, hanno avuto dubbi sulla sua autenticità. I vigili hanno quindi deciso di approfondire il controllo verificando l’identità del 48enne. E infatti i documenti sono risultati falsi: l’uomo era in realtà unricercato da due anni per evasione, ora in carcere in attesa della direttissima. Ilha dichiarato di risiedere a Lucrezia ed è stato accompagnato dagli agenti in Questura per approfondire la sua identità.