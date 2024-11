Ora vi faccio vedere io Giusy Meloni sorprende tutti con tacchi e pallone Tifosi impazziti sui social

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

pazzi per. Il volto nuovo di Dazn ha conquistato subito idi calcio e il pubblico. Bellezza, professionalità, simpatia le sue armi vincenti. Ma non solo. La giovane conduttrice ha stupito il pubblico con un video in cui rivela abilità nascoste che nessuno si aspettava. E isonoper queste immagini. A soli 25 anni,è già entrata nel cuore degli appassionati di calcio. Nonostante la giovane età, ha già dimostrato di possedere una notevole competenza calcistica, un talento che non si limita alle parole ma si estende anche alla pratica. Durante una delle sue ultime dirette di commento al campionato, ha mostrato ale sue capacità con ilndo con palleggi precisi e sicuri. Leggi anche: “Ho rischiato di morire”.