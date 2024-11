Spazionapoli.it - Napoli, Conte è stato avvisato su Lukaku: è successo in diretta

Leggi tutto su Spazionapoli.it

Ilgiocherà domani contro l’Atalanta di Gasperini, ma prima ci sono delle dichiarazioni importanti che riguardano. Ildi Antonio, dopo aver battuto martedì scorso il Milan allo Stadio San Siro, è pronto per tornare di nuovo in campo. Gli azzurri, infatti, giocheranno domani allo Stadio Diego Armando Maradona contro un’altra big del nostro campionato, ovvero l’Atalanta guidata da Gian Piero Gasperini. La gara contro la ‘Dea’, di fatto, promette di essere molto difficile per il, sia per la forza dei giocatori di Gasperini che per il suo modo di giocare. Anche Antonio, esattamente nella conferenza stampa di presentazione del match, ha ribadito le difficoltà che porta con sé una partita contro l’Atalanta. Tra i giocatori a cui si affiderà il tecnico pugliese bisogna ovviamente inserire Romelu