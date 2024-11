MotoGP GP Malesia 2024 Bagnaia | Caduto per una buca solo Martin può perdere il mondiale

Leggi tutto su Sportface.it

“C’è ancora domani. Quel giro ho frenato un po’ più piano per non arrivare al limite, poi ho fatto una percorrenza più stretta per recuperare quanto perso in fase di ingresso. Ma lì c’è unae l’ho presa, e l’anteriore si è chiuso. Non doveva capitare ma capita, Jorge è stato bravo”. Così Francescoai microfoni di Sky Sport racconta la caduta nel terzo giro della Sprint in, penultimo appuntamento del. Con questo zero, Pecco vede ora complicarsi la corsa al titolo, conlontano 29 punti: “Jorge è stato più bravo di me nelle Sprint, con questo distacco ora è quasi impossibile ma finché non è chiuso daremo il massimo. Però non basterà, serve che qualcuno si metta in mezzo, ma siamo nettamente i più veloci quindi è difficile che Jorge finisca ancheterzo o quarto.lui può perderlo”, ha concluso Pecco.