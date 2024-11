Calciomercato.it - Monza-Milan, entra in scena Leao: la reazione dei tifosi e il gesto di Fonseca

Rafaelè ancora una volta l’escluso eccellente di: l’asso portoghese delin campo solo nel secondo tempo della sfida in casa delScocca l’ora di Rafaelal 62? di. L’escluso eccellente della sfida dell’U-Power Stadium prende il posto di Okafor, tra gli applausi convinti deirossoneri. Rafael(LaPresse) – Calciomercato.itOvazione dal settore ospiti per il numero dieci rossonero, già acclamato a più riprese in precedenza durante il riscaldamento prima dell’ingresso in campo.ha subito avuto una buona occasione, calciando però debolmente nell’area di rigore dei brianzoli. Irossoneri si schierano quindi al fianco dinelle schermaglie con, che per la terza volta consecutiva ha lasciato fuori dall’undici titolare l’asso portoghese.