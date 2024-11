Mondiali di Padel Italia Femminile stellare | arriva il bronzo nella finale col Portogallo

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

Doha, 2 novembre 2024 –il terzoconsecutivo aidiper la squadra azzurra. E l’aggiunge una super medaglia in bacheca, nell’edizione del 2024. A Doha ilsi è arreso inper 2-1 (6-3 6-1). Il Team formato da Emily Stellato e Giulia Sussarello è salito sul podio, realizzando la quinta vittoria in sei sfide in competizione. L’unica sconfitta rimediata è stata in semiper mano dell’Argentina (2-0). “Dal punto di vista del risultato – ha detto il Coach Palmieri dopo il successo azzurro, come riporta supertennis.tv – le nostre ragazze hanno confermato per la terza volta il loro valore a livello mondiale, però c’è una differenza che dà l’idea precisa di una crescita che si è compiuta rispetto al passato. Si tratta del fatto di aver giocato due match ‘punto a punto’ contro le argentine.