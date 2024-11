Manchester United Ten Hag saluta | Abbiamo vinto due trofei Il mio sogno è finito

Leggi tutto su Sportface.it

(Sportface.it - sabato 2 novembre 2024) “Vorrei iniziare ringraziandovi. Grazie per essere sempre stati sempre presenti per il club. Che si trattasse di una partita in trasferta o di una dura partita all’Old Trafford, il vostro sostegno è stato incrollabile. Mi è sempre piaciuto incontrare i tifosi delin tutto il mondo”. Lo ha scritto Erik Ten Hag nella lettera con la quale hato il mondodopo l’esonero da parte della proprietà Ineos in virtù di una serie di risultati negativi: “due, successi che custodirò gelosamente per il resto della mia vita. Naturalmente, il mioera di portare piùin bacheca. Sfortunatamente, quelè giunto al termine. Auguro a tutti i tifosi delsolo successo,e gloria. Il vostro sostegno e il calore che ho ricevuto da tutti nel club mi hanno aiutato a sentirmi a casa”.