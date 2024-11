Calciomercato.it - Litiga con l’allenatore e viene mandato via: rescissione UFFICIALE

Decisione clamorosa del club: giocatorecone scatta ladel contratto Le strade di club e giocatore si separano in anticipo: fatale la lite condurante l’ultima partita di campionato. Marcelo rescinde – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Dopo la clamorosa lite tra Marcelo e Mano Menezes, arriva la decisione clamorosa – ma che non sorprende più di tanto – da parte del Fluminense. La società di Rio de Janeiro, infatti, ha reso noto di aver rescisso il contratto che legava Marcelo alla Tricolor carioca. Una decisione che arriva poche ore dopo la vicenda della discussione tra il giocatore ex Real Madrid eMano Menezes. È accaduto la scorsa notte, durante la partita tra Fluminense e Gremio, un grande classico del calcio brasiliano, terminata col risultato di 2-2 e importante per la lotta salvezza.