Juric | Soulé ha giocato tantissimo prima di ammalarsi non ci sono problemi Abbiamo anche Baldanzi e Dybala

Ivan, allenatore della Roma, torna in conferenza stampa dopo la vittoria per 1 a 0 contro il Torino. Per la Roma è un momento complicato e domani c’è la sfida contro il Verona. Le parole del mister riportate da Tmw.: «Se non si fa risultato a Verona nonfatto niente» Qualile condizioni di Dovbyk? «Dovbyk vediamo oggi, che si allena. Poi decideremo. Devo vedere l’allenamento di oggi chi ha recuperato e chi no e poi faremo le nostre scelte.scelte tecniche. Gioca uno o l’altro a me non cambia. Ieri Dovbyk non si è allenato». Campo difficile. Il Verona ha alternato le sue prestazioni. Cosa si aspetta? «Un ambiente sempre positivo che spinge tanto per la squadra. Tantiri veloci e tecnici. Hanno alternato prestazioni eccellenti a meno buoni. Sicuramente saranno incattiviti con tanta voglia di riscattarsi.