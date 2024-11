Sport.quotidiano.net - Il programma delle giovanili nerazzurre nel weekend di campionato

Pisa, 2 novembre 2024 - È unricco di appuntamenti per il settore giovanile del Pisa Sporting Club, con sfide importanti sia per le formazioni maschili che per quelle femminili. In particolare, la Primavera e le squadre Under cercheranno punti cruciali in, mentre i piccoli talenti nerazzurri si misureranno con i pari età in match locali. Vediamo ilcompleto di questo fine settimana.Squadre maschili: obiettivi di rilancio e confronti impegnativi Primavera 2 – Dopo due sconfitte di fila, la Primavera del Pisa vuole tornare alla vittoria ospitando la Ternana al “Pagni” di Peccioli, oggi alle 14.30. La sfida è una grande occasione per i giovani nerazzurri, chiamati a riprendere il cammino in unche si sta rivelando competitivo.