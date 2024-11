Lortica.it - Il potere dei ricordi e l’invisibile legame del tempo

Ci sono momenti nella vita in cui, senza alcun preavviso, riaffiora un ricordo lontano. Un pensiero nascosto, un’emozione passata che si affaccia di nuovo, senza che nulla lo abbia richiamato. È strano, perché ci sonoche pensiamo di aver messo da parte per sempre, quasi come vecchi oggetti chiusi in un cassetto. E invece, proprio mentre siamo immersi in un gesto quotidiano – mentre laviamo i piatti, mettiamo a posto qualcosa o semplicemente ci fermiamo un attimo – ecco che, ad occhi chiusi, ci ritroviamo altrove. Ed è lì, all’improvviso, che ci appare quel frammento di passato: una notte d’estate, il profumo del mare, la luce della luna piena. Sentiamo quasi una mano che ci sfiora, e davanti a noi riappare quel ragazzo, quel primo amore, che ci sorride e ci bacia dolcemente.