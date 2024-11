Il nuovo allenatore del Manchester United commosso dai tifosi dello Sporting dopo il periodo migliore della mia vita

Leggi tutto su Justcalcio.com

(Justcalcio.com - sabato 2 novembre 2024) 2024-11-02 01:35:21 Il web non parla d’altro: IldelRuben Amorim ha detto che “non è stata una settimana normale” e ha ringraziato iper l’accoglienza ricevuta alla sua penultima partita casalinga alla guida del club portoghese. Il 39enne ha supervisionato una vittoria per 5-1 su Estrela Amadora nella Primeira Liga venerdì, estendendo il perfetto inizio di campionatoa 10 vittorie oreche loaveva confermato che succederà a Erik ten Hag, che è stato esonerato lunedì. “Sono molto grato a tutti i, a tutti qui”, ha detto Amorim, spiegando a Sport TV, via Abola, di essere tornato nel tunnel subitola fine del tempo perché “ringrazio isolo quando perdiamo”. “È stato ilpiù bellomiama devo prendere le mie decisioni e le prendo con naturalezza.