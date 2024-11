Ilgiorno.it - Il jazz di Rava al Teatro Grande. Il ricavato al Banco dell’energia

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Iltorna alcon Enricoche il prossimo sabato si esibirà a Brescia in un concerto di beneficenza organizzato dalla Fondazione dele dalla Fondazionecon A2A. Ilista si esibirà insieme al suo ensemble, The Fearless Five, quintetto composto da una nuova generazione di musicisti, che fonde energie giovani e creative all’enorme esperienza del band leader. Il gruppo schiera una serie di interpreti dispessore: Matteo Paggi al trombone, Francesco Ponticelli al contrabbasso, la batterista e cantante Evita Polidoro e la conferma del chitarrista Francesco Diodati. "Con questo gruppo – racconta– mi sento come su un’isola ideale, dove ognuno dà e ognuno riceve quello di cui ha bisogno. C’è grandissima libertà e rispetto reciproco, in una democrazia perfetta che solo ilpuò rappresentare".