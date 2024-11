Ilrestodelcarlino.it - Il Delfino guizza tra esperienza e giovani . Un Benelli gremito per il duello Vis-Pescara

Domani, per far restare indigesto il pranzo al, ci vorrà una Vis perfetta. A Pesaro,infatti arrivano i dominatori di questo avvio di campionato. Gli uomini di Stellone, reduci da sei risultati utili consecutivi non hanno però intenzione di interrompere questa striscia positiva, incoronata dalle ultime due vittorie contro Carpi e Gubbio. Di fronte si troveranno una difesa ermetica, che condivide insieme ad Entella e Campobasso l’invidiabile primato di 8 reti subite in undici gare. Mister Silvio Baldini è riuscito a riportare aun entusiasmo che non si percepiva da anni. Il ruolo di capopolo sembra calzargli a pennello. Manuel Pucciarelli lo conosce bene ed intervistato dasport24 afferma: "Baldini è un allenatore straordinario. Ricordo che quando ero nelleli dell’ Empoli è stato lui il primo tecnico a portarmi in prima squadra. Ne parlano tutti bene.