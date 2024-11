Ilfogliettone.it - Gibellina brilla: la Sicilia conquista la Capitale dell’Arte Contemporanea

Leggi tutto su Ilfogliettone.it

Un trionfo per la. È stata proclamatala vincitrice del titolo diitaliana dell'Arteper l'anno 2026. Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha ufficializzato la notizia durante una cerimonia tenutasi presso il Ministero.Con il suo ambizioso progetto "Portami il futuro",ha superato quattro agguerrite concorrenti: Carrara, Gallarate, Pescara e Todi. Ciascuna città aveva presentato un dossier ricco di proposte innovative per valorizzare l'artesul proprio territorio.Una giuria d'eccezione ha selezionato i cinque finalisti tra le 23 candidature pervenute. Presieduta da Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, la giuria ha espresso all'unanimità la sua preferenza per il progetto di, riconoscendone l'originalità e la capacità di coniugare la storia della città con le più attuali tendenze dell'arte