Anteprima24.it - Ferrovia Benevento-Cancello, Antonio Mauro (Forza Italia): “Ennesimo rinvio è una vergogna senza precedenti”

Tempo di lettura: 2 minuti“L’allungamento dei tempi per la riapertura dellavia Valle Caudina è una”, lo dichiaraCommissario Cittadino dia Bucciano. “È ormai evidente che il sistema politico regionale guidato da De Luca relega i nostri territori in secondo piano rispetto ad altre aree. È un disastro per viaggiatori e pendolari, che hanno bisogno di trasporti efficienti, e per gli studenti, che da anni attendono il ripristino di questa infrastruttura fondamentale”, prosegue. “è al fianco di qualsiasi comitato di cittadini che sollevi questo problema, comprendendo appieno le ragioni di chi è penalizzato da una Regione Campania sorda e incapace di una seria programmazione dei trasporti.