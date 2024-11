Lopinionista.it - Elezioni Usa, delegazione parlamentare italiana in missione negli Stati Uniti

Leggi tutto su Lopinionista.it

Vincenzo AmendolaROMA – L’Assembleadell’OSCE parteciperà alladi osservazione dellepresidenzialid’America, in programma per il prossimo 5 novembre, con la collaborazione di oltre 150 parlamentari provenienti da 40 paesi. La, guidata dal Presidente Eugenio Zoffili (Lega), è composta dai senatori Alessandro Alfieri (PD), Anna Bilotti (M5S), Gianluca Cantalamessa (Lega), Giuseppe De Cristofaro (Misto-AVS) e dai deputati Vincenzo Amendola (PD), Fabrizio Comba (FDI), Mauro Del Barba (IV), Emanuele Loperfido (FDI), Federica Onori (Azione) e Catia Polidori (FI). La squadra svolgerà le attività di osservazione elettorale nelle città di New York, San Diego, Washington D.C. e nello stato della Virginia.