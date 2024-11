Ilfattoquotidiano.it - Elezioni Usa, anche l’Fbi lancia l’allarme fake news: “Falsi i due video che ci vengono attribuiti sulla sicurezza elettorale”

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

senza freno (dai bambini castrati al fentanyl legalizzato)negli ultimi scampoli della campagnaper le presidenziali Usa. Il Federal Bureau of Investigation è stato costretto a interviene per denunciare “due, che affermano falsamente di essere nostri, relativi alla, uno in cui si afferma che sono stati scoperti tre gruppi che commettevano frodi elettorali ed un secondo relativo al Second Gentleman, Doug Emhoff“. “Questinon sono autentici, non sono dele il loro contenuto è falso”, si aggiunge nella dichiarazione senza fornire altri dettagli sulle accuse false rivolte al marito di Kamala Harris, né sull’origine di questi. A tre giorni dall’Election Day,ha voluto, con il messaggio pubblicato su X, avvisare gli elettori del pericolo di diffusione di immagini e nomi