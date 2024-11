Ilrestodelcarlino.it - Dossena: "La squadra inizia a girare. Presto usciremo da questo momento"

E’ la vigilia di Ternana-Spal e, prima della partenza per l’Umbria, misterfa il punto della situazione sulle condizioni della suae sull’avversario: "Questa benedetta vittoria non è ancora tornata. Ho voluto scaricare il giorno dopo la gara con la Pianese perché è stata pesante. Abbiamo studiato poi la Ternana giovedì e venerdì. Non è stata una settimana tipica in cui si possono dosare le cose in più giorni. Ho visto buone trame di gioco e concetti appresi, il modulo sta entrando nelle corde dei ragazzi. Con il Pescara si vedeva che durante gli allenamenti c’era difficoltà, adesso sta diventando tutto più fluido. Le prestazioni ci sono state, spero che anche con la Ternana ci siano la stessa concentrazione e voglia di vincere". Che gara sarà? "Dovremo cercare di essere più cinici sotto porta.