Sport.quotidiano.net - Domani al Maradona. Napoli-Atalanta, l’esame scudetto è per entrambe

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Vietato parlare diin casa. Troppo presto per porsi obiettivi. È la strategia consolidata dei nerazzurri e dello stesso Gasperini: gli obiettivi arrivano strada facendo, da marzo in poi.però la Dea scende aper giocarsi uno scontro diretto al vertice che potrebbe già dire molto nella corsa per il tricolore. Azzurri in testa a quota 25, nerazzurri terzi con 19. "È una partita come le altre, difficile come le altre. Uno scontro da? Io ragiono con un altro metro, se mi si chiede oggi se l’è darispondo di no. Poi questa partita arriva solo all’undicesima giornata.