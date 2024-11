Ilnapolista.it - Danso: «Le visite mediche non superate alla Roma? Forse c’è un’altra ragione per cui è saltato il trasferimento»

Leggi tutto su Ilnapolista.it

Kevin, difensore centrale del Lens, è stato a un passo dall’unirsi. Il calciatore però non ha passato lee se n’è tornato in Francia dove ha giocato regolarmente (si è fermato solo per un infortunio). All’Equipe ha raccontato di come ha vissuto quel periodo. Le parole diCome si è sentito dopo il mancato? «Mi ha fatto male. Andare ae non firmare può capitare a molti giocatori. Dico sempre che non sono scontento. Qui ho la mia famiglia e un buon club. Ma quello che mi ha fatto più male è stato non poter giocare contro il Panathinaikos. Se avessi potuto giocare quella partita, chissà,ci saremmo qualificati». Era arrabbiato come ha lasciato intendere sui social network? «Sì, certo che lo ero. Non avevo mai sentito una spiegazione del genere dopo aver superato tutti i tipi di test medici in Inghilterra.