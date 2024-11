Movieplayer.it - Chi ha incastrato Roger Rabbit: Robert Zemeckis spiega perché il sequel non si farà mai

Il regista di Chi hanon crede che ildel suo cult possa essere realizzato oggi. Sebbene sia stata completata una sceneggiatura per unha recentementetoil seguito di Chi ha"non vedrà mai la luce, per quanto sia bello", più di 35 anni dopo la prima del film originale Disney/Amblin. "C'è una buona sceneggiatura per unalla Disney, ma il punto è questo: la Disney attuale non farebbe maioggi", ha detto nel podcast Happy Sad Confused. "Non possono fare un film con Jessica".ha aggiunto: "Voglio dire, guardate cosa hanno fatto a Jessica nel parco a tema. L'hanno legata con un trench".