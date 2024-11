Thesocialpost.it - Carambola mortale fra auto, motocicletta e bici: tragedia sconvolgente

Una terribileè avvenuta nel pomeriggio di oggi in via Pellegrino Rossi a Milano, dove un giovane di 24 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Il ragazzo era a bordo di una moto guidata da un amico quando, per cause ancora da accertare, il mezzo è stato tamponato da un’. L’urto ha fatto perdere il controllo della, che è finita contro un ciclista di 69 anni. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Locale, il veicolo coinvolto ha colpito lasu cui viaggiavano i due giovani, provocando un impatto devastante che è risultato fatale per il passeggero della moto. Il conducente e il ciclista investito hanno riportato ferite lievi e non sono in pericolo di vita. Lerità stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente per risalire a eventuali responsabilità.