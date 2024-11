Dailymilan.it - Calciomercato Milan, il papà di Reijnders conferma: siamo in trattativa per il rinnovo. I dettagli

, il-agente di Tijjanihato lacon il club rossonero per il. Ecco i dettagli Tijjaniè pronto a prolungare il contratto con il, nonostante la scadenza nel 2028. Adesso non ci sono più dubbi ed è arrivata anche lada parte del padre-agente Martin, che sul suo profilo LinkedIn ha scritto: “Che settimana per Tijjani! Cartellino rosso ingiustificato contro l’Udinese! Ieri Player of the Match con 2 gol contro il Club Brugge, e come ciliegina sulla tortaincon ilper un nuovo contratto! Ecco quanto possono andare veloci le cose nel calcio!”. Viste le prestazioni di altissimo livello che Tijjani sta mettendo in campo, in casa rossonera c’è la volontà di premiare il giocatore con un nuovo contratto, che prevederà un importante aumento di stipendio.