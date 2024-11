Inter-news.it - Bologna, seconda vittoria consecutiva! Orsolini piega il Lecce

È in ripresa ildi Vincenzo Italiano che, dopo lain trasferta contro il Cagliari nel turno infrasettimanale, riesce a passare per 1-0 anche nella sfida di oggi in casa contro il. Decisiva la rete di Riccardonel finaleDI MISURA –per il. Gli emiliani, dopo l’ottimo risultato sul campo del Cagliari nel turno infrasettimanale, passano anche in casa contro il. Una gara non facile quella disputata oggi allo stadio Dall’Ara e valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie A. La squadra di casa fatica a sbloccare la partita, grazie anche a un’ottima gara difensiva dei salentini, sempre attenti e concentrati specialmente a livello di retroguardia. Nel secondo tempo, Vincenzo Italiano manda in campo tutto il suo potenziale offensivo e, al minuto 85, le sue scelte ripagano.