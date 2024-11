Liberoquotidiano.it - Biasin: io primo sui social tra i giornalisti, vi racconto perché è un pessimo affare

(Liberoquotidiano.it - sabato 2 novembre 2024) A un certo punto l'Ansa - mica pizza e fichi - batte questa notizia: «Tre-influencer regnano suiitaliani». C'è anche il mio nome. Sono le 17.33. Alle 17.34 un acuto profondo e molto sardo esce dall'ufficio del (mio) megadirettore: «Biasiiiiiinnnnvieni quaaaaa». Siccome non so nulla di 'sta Ansa temo si tratti di un micidiale strascico del cazziatone incassato al mattino per essere arrivato tardi (tardissimo) alla riunione di redazione. E invece no, è molto peggio. «Dimmi direttore, cosa ho fatto questa volta». «Ho letto l'Ansa». «Quale Ansa». «Questa». Leggo. Lo guardo. Sogghigna. «Mo' soccazzi tuoi, scrivi». Tento una squallida difesa: «Ma sono cose di calcio, tutte cazzate». La difesa non tiene: «Scrivi, scrivi! Scrivi cosa vuol dire questa cosa, del resto se seisignifica che ci tieni. O no? Scrivi! E arriva in orario». Ed eccoci qua, scrivente e fottuto.