Unlimitednews.it - Alluvione Valencia, Sanchez “211 vittime accertate, soccorsi difficili”

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Sono 211 leidentificate” provocate dalla tempesta Dana che si è abbattuta martedì ae nella provincia. A renderlo noto il premier spagnolo Pedrofacendo il punto sulla tragedia nel corso di un punto stampa a Palazzo della Moncloa, dove presiede il comitato di crisi per la devastazione. “La portata di questa catastrofe naturale non ci permette di arrivare ovunque: tante persone sono ancora disperse, alcuni comuni sono isolati – ha aggiunto -. Il lavoro di ricerca continuerà per tutto il tempo che sarà necessario, affinchè tutti i cittadini vengano localizzati”.ha poi annunciato “il più ampio dispiego di forze armate nel nostro Paese dalla fine della guerra, che ha portato a 4.800 salvataggi e aiutato oltre 30mila persone nelle loro case, nelle loro zone.