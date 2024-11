Metropolitanmagazine.it - “A’ livella” di Totò: la poesia sulla morte che rende tutti uguali

A’è unadiche parla della. Lache accoglieallo stesso modo, senza distinzioni. Quel passaggio che assegna la stessa dignità sia a uomini che in vita non ne ebbero che a coloro che furono facoltosi. Lache “” e. Di cosa parla la? A’di Antonio De Curtis () NellaA’racconta di un uomo che in occasione della ricorrenza del 2 novembre (il giorno dei morti) si è recato al cimitero per far visita ai suoi cari defunti. Durante il giro nel camposanto, si è ritrovato di fronte a due lapidi molto diverse. La prima lastra di pietra, abbondantemente adornata da croci e lumini, riportava il nome di un grande marchese che fu eroe di mille imprese. La seconda, invece, povera di qualsiasi decorazione, presentava il nome di un uomo che in vita fu un umile spazzino.