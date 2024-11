Romadailynews.it - 1° novembre – La Battaglia di El Alamein vista dal “prete parà”

Leggi tutto su Romadailynews.it

Il primodel 1942 cadeva di domenica. Nel NordAfrica fra il Golfo degli Arabi e la depressione di El Qattara, su una distesa di gobbe sabbiose a meno di 100 km dal Nilo, era in corso un fronte di guerra di una settantina di chilometri. La secondadi Elche gli storici datano 23 ottobre-61942. Iniziata con la luna piena come ordinato dal generale inglese Bernard Montgomery. Decisiva per la definitiva sconfitta delle forze italo-tedesche in Nord Africa e poi per lo sbarco in Sicilia. Don Giovanni Scantamburlo, sacerdote veneto, ma cappellano e per giunta paracadutista della Folgore, aveva appena terminato di riporre il suo altarino da campo. Sull’intera linea del fronte si era concentrato il fuoco di un migliaio di cannoni dell’esercito avversario. Nel suo libro-diario ilcappellano, tenente della Folgore, racconta episodi e momenti di guerra.