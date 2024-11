serie thriller dalle forti suggestioni. Del resto, la storia de Il giorno dello sciacallo, pubblicato nel 1971, e poi rivisto al cinema nel 1973 (con Edward Fox) e nel 1997 (con Bruce Willis), ha fatto scuola, influenzando la narrativa di genere. Un viaggio che potremmo dire culminato con The Day of the Jackal, adattamento tv firmato da Ronan Bennett (scrittore, ma soprattutto ex militante dell'IRA), diretto da diversi registi, tra cui Anu Menon e Brian Kirk, e disponibile dall'8 novembre su Sky e NOW. Senza Movieplayer.it - The Day of the Jackal, recensione: Eddie Redmayne per una serie thriller fino al midollo Leggi tutto su Movieplayer.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Movieplayer.it: Il Giorno dello Sciacallo rivisto e corretto in un teso e granitico show che segue le ossessioni contemporanee. Su Sky e NOW dall'8 novembre. Nel cast anche Lashana Lynch. L'idea è di quelle allettanti: attualizzare le inflessioni del romanzo di Frederick Forsyth in unadalle forti suggestioni. Del resto, la storia de Il giorno dello sciacallo, pubblicato nel 1971, e poi rivisto al cinema nel 1973 (con Edward Fox) e nel 1997 (con Bruce Willis), ha fatto scuola, influenzando la narrativa di genere. Un viaggio che potremmo dire culminato con The Day of the, adattamento tv firmato da Ronan Bennett (scrittore, ma soprattutto ex militante dell'IRA), diretto da diversi registi, tra cui Anu Menon e Brian Kirk, e disponibile dall'8 novembre su Sky e NOW. Senza

The Day of the Jackal, recensione: Eddie Redmayne per una serie thriller fino al midollo

Il Giorno dello Sciacallo rivisto e corretto in un teso e granitico show che segue le ossessioni contemporanee. The Day of the Jackal è su Sky e NOW dall'8 novembre. Nel cast Eddie Redmayne e Lashana ...

Un thriller contemporaneo: “The Day of the Jackal” disponibile su Sky e NOW dall’8 novembre

In arrivo l'8 novembre 2023 su Sky e NOW, la serie "The Day of the Jackal" con Eddie Redmayne e Lashana Lynch, offre un thriller avvincente che esplora temi contemporanei attraverso una narrazione int ...

THE DAY OF THE JACKAL

Un uomo dai mille volti, un professionista insospettabile e silenzioso, celebre per essere assolutamente infallibile nel suo lavoro: lo Sciacallo, uno spietato assassino, si ritrova ora nel mirino dei ...

