The Avengers | Chris Evans Robert Downey Jr Scarlett Johansson e altri si riuniscono in un nuovo divertente video

Avengers: Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson e altri si riuniscono in un nuovo divertente video L'attore di Hulk Mark Ruffalo ha riunito i Vendicatori per appoggiare Kamala Harris come Presidente degli Stati Uniti in vista delle elezioni del 5 novembre 2024. Nel video compaiono anche Chris Evans (Captain America), Robert Downey Jr. (Iron Man), Scarlett Johansson (Vedova Nera), Paul Bettany (Visione), Danai Gurira (Okoye) e Don Cheadle (War Machine). Gli unici membri dei sei Vendicatori originali che mancano dal video sono la star di Occhio di Falco Jeremy Renner e l'attore australiano Chris Hemsworth (Thor). Nel video, Scarlett Johansson inizia dicendo: "Grazie per aver risposto alla chiamata", spingendo Cheadle a rispondere: "Penso che tu intenda assemblare!".

THE AVENGERS: Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, And More Assemble In Fun New Video

(comicbookmovie.com)

Avengers stars Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Paul Bettany, Danai Gurira, and Don Cheadle have reunited for a fun new video promoting a cause they're passionate ...

Avengers: Secret Wars, Chris Evans tornerà come il villain Captain Hydra? Rumor

(cinema.everyeye.it)

Scoprite l'ultima indiscrezione che sta girando in queste ore su Avengers: Secret Wars, tutta incentrata su Chris Evans.

Robert Downey Jr and The Avengers take to Instagram to make presidential endorsements

(msn.com)

Shazam’ star Zachary Levi claims that Trump has assembled a team of political superheroes, but how will the likes of Robert Downey Jr, Mark Ruffalo and Scarlett Johansson really be voting on November ...

‘The Avengers' Reunite: Scarlett Johansson, Chris Evans & Robert Downey Jr. & More Marvel Stars Endorse Kamala Harris Against Donald Trump

(msn.com)

Scarlett Johansson made a call and assembled The Avengers to defeat Donald Trump in the upcoming presidential election and vote for Kamala Harris. In a video shared by Mark Ruffalo, the Hulk in the ...