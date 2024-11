Supergirl: Woman of Tomorrow, una star de Il problema dei 3 corpi si unisce al cast nel ruolo di Ruthye - Il cast di Supergirl: Woman of Tomorrow continua ad espandersi, questa volta con l'aggiunta di una star de Il problema dei 3 corpi nel ruolo della guerriera Ruthye. Novità entusiasmanti per tutti gli appassionati dell'universo DC. Deadline riporta che Supergirl: Woman of Tomorrow ha ingaggiato Eve Ridley de Il problema dei 3 corpi per il ruolo di Ruthye Mary Knolle. Il successo della dodicenne è in ascesa dopo aver recitato nella serie Netflix di D.B. Weiss, David Benioff e Alexander Woo. Nel fumetto Supergirl: La Donna del Domani il cattivo Krem delle Colline Gialle uccide il padre di una giovane aliena. La ragazza coinvolge Supergirl nel conflitto. Knolle è una nobile e onorevole guerriera che viaggia attraverso la galassia con Supergirl per dare la caccia a Krem che Movieplayer.it - Supergirl: Woman of Tomorrow, una star de Il problema dei 3 corpi si unisce al cast nel ruolo di Ruthye Leggi tutto su Movieplayer.it (Movieplayer.it - venerdì 1 novembre 2024)- Ildiofcontinua ad espandersi, questa volta con l'aggiunta di unade Ildei 3neldella guerriera. Novità entusiasmanti per tutti gli appassionati dell'universo DC. Deadline riporta cheofha ingaggiato Eve Ridley de Ildei 3per ildiMary Knolle. Il successo della dodicenne è in ascesa dopo aver recitato nella serie Netflix di D.B. Weiss, David Benioff e Alexander Woo. Nel fumetto: La Donna del Domani il cattivo Krem delle Colline Gialle uccide il padre di una giovane aliena. La ragazza coinvolgenel conflitto. Knolle è una nobile e onorevole guerriera che viaggia attraverso la galassia conper dare la caccia a Krem che

Supergirl: Woman of Tomorrow, la nuova avventura del DC Universe si arricchisce di talenti e colpi di scena

Eve Ridley sarà Ruthye in "Supergirl: Woman of Tomorrow", un film che esplora vendetta e crescita personale, con Matthias Schoenaerts nel ruolo del villain Krem e Milly Alcock come Supergirl.

Supergirl: Woman of Tomorrow, una star de Il problema dei 3 corpi si unisce al cast nel ruolo di Ruthye

Novità entusiasmanti per tutti gli appassionati dell'universo DC. Deadline riporta che Supergirl: Woman of Tomorrow ha ingaggiato Eve Ridley de Il problema dei 3 corpi per il ruolo di Ruthye Mary Knolle.

Supergirl: Woman of Tomorrow, Eve Ridley si unisce al cast nel ruolo di Ruthye Mary Knolle

L'attrice Eve Ridley si è unita al cast di Supergirl: Woman of Tomorrow nell'importante ruolo di Ruthye Mary Knolle.

Eve Ridley nel cast di Supergirl: Woman of Tomorrow

Deadline informa, citando alcune fonti, che la giovane attrice Eve Ridley (3 Body problem) è entrata nel cast di Supergirl: Woman of Tomorrow, l'adattamento sul personaggio DC Comics