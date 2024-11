Firenze, 1 novembre 2024 - A Firenze, in occasione delle elezioni negli Stati Uniti del 5 novembre, è in programma una 'election night', presentata oggi a Palazzo Vecchio. Si svolgerà al Central club in via del Fosso Macinate alle Cascine a partire dalle ore 19.30 ed è organizzata dall'associazione Filippo Mazzei e dall'associazione Toscana-Usa: è previsto anche l'intervento della console degli Stati Uniti a Firenze Daniela Ballard. Il giorno successivo, dalle 7.30 alle 10, spazio all''election breakfast' al bar libreria campus polo delle Scienze sociali di Novoli. “Un’elezione che ha una valenza enorme – ha spiegato il capogruppo Pd a Palazzo Vecchio Luca Milani –, e giustamente tutti gli occhi del mondo sono puntati su Washington il prossimo 5 novembre. Anche Firenze osserverà con attenzione, grazie alle iniziative dell’associazione Filippo Mazzei e dell’associazione Toscana-Usa. Lanazione.it - Stati Uniti, il 5 novembre a Firenze election night Leggi tutto su Lanazione.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it:, 12024 - A, in occasione delle elezioni neglidel 5, è in programma una '', presentata oggi a Palazzo Vecchio. Si svolgerà al Central club in via del Fosso Macinate alle Cascine a partire dalle ore 19.30 ed è organizzata dall'associazione Filippo Mazzei e dall'associazione Toscana-Usa: è previsto anche l'intervento della console degliDaniela Ballard. Il giorno successivo, dalle 7.30 alle 10, spazio all''breakfast' al bar libreria campus polo delle Scienze sociali di Novoli. “Un’elezione che ha una valenza enorme – ha spiegato il capogruppo Pd a Palazzo Vecchio Luca Milani –, e giustamente tutti gli occhi del mondo sono puntati su Washington il prossimo 5. Ancheosserverà con attenzione, grazie alle iniziative dell’associazione Filippo Mazzei e dell’associazione Toscana-Usa.

