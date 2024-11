lavoratori di Start Romagna sono scesi nuovamente in piazza per rivendicare i loro diritti e per chiedere ancora una volta all’Azienda di rispettare le normative sulla sicurezza e di riconoscere ai dipendenti il giusto salario. I sindacati, ieri in piazza del Popolo c’erano Ooss, Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasportI, Ugl Autoferro e Faisa-Cisal, hanno chiesto che vengano rimossi dalla circolazione i mezzi considerati a rischio perché della stessa tipologia di quelli a cui, nei mesi scorsi, mentre erano in servizio, si è staccata la ruota con tutto il mozzo. La richiesta è stata inviata anche al prefetto, al sindaco e Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (Spsal) di Ravenna tramite una lettera. Ilrestodelcarlino.it - Start Romagna, lavoratori in piazza: "Gli autobus perdono le ruote. Mozzi crepati dopo soli 5mila km" Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Idisono scesi nuovamente inper rivendicare i loro diritti e per chiedere ancora una volta all’Azienda di rispettare le normative sulla sicurezza e di riconoscere ai dipendenti il giusto salario. I sindacati, ieri indel Popolo c’erano Ooss, Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasportI, Ugl Autoferro e Faisa-Cisal, hanno chiesto che vengano rimossi dalla circolazione i mezzi considerati a rischio perché della stessa tipologia di quelli a cui, nei mesi scorsi, mentre erano in servizio, si è staccata la ruota con tutto il mozzo. La richiesta è stata inviata anche al prefetto, al sindaco e Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (Spsal) di Ravenna tramite una lettera.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:in: "Gli autobus perdono le ruote. Mozzi crepati dopo soli 5mila km"; "Abusi sugli utenti e controllori senza esperienza": i sindacati chiedono un tavolo urgente a; Sciopero di, dopo che si è staccata una ruota da un autobus; Premio di risultato in, iapprovano l'accordo. I sindacati: "L'inizio di un percorso"; Ravenna. Autobus perde una ruota. I sindacati: "28 agosto giornata di sciopero, per la sicurezza di autisti e utenti";, 1 milione di passeggeri in più, ma mancano gli autisti | VIDEO; Approfondisci 🔍

UIL e UGL: “Sui bus Start Romagna solo in 10 a controllare i biglietti”

(chiamamicitta.it)

Le segreterie regionali di Uil Trasporti e UGL hanno diffuso una nota in cui sollevano preoccupazioni circa la gestione dei controlli sui titoli di viaggio da parte di Start Romagna e della società in ...

La sicurezza nel trasporto pubblico: "Troppi bus a rischio perdita ruote. E ora si è pure riallagata l’officina"

(msn.com)

I rappresentanti dei lavoratori e i sindacati scrivono una lettera alla Prefettura chiedendo un incontro. Padoan (Uiltrasporti): "Dopo appena 5.000 chilometri la metà dei mezzi controllati già present ...

Quelli che protestano. Lavoratori della scuola in sciopero. Ma in piazza Roma sono in pochi

(msn.com)

Salari bassi, precariato, tagli all’Università, autonomia differenziata: tanti i motivi che hanno portato i lavoratori della scuola e della ricerca a manifestare ieri mattina in piazza Roma con un sit ...

Rimini, Start Romagna: alle fermate arrivano le paline intelligenti Axentia

(chiamamicitta.it)

Venticinque paline intelligenti Axentia con vocalizzatore sono state installate nei giorni scorsi in altrettante fermate del trasporto pubblico locale distribuite nella provincia riminese. I dispositi ...