Lanazione.it - Sindacati-Biancoforno: "È ripreso il dialogo"

Leggi tutto su Lanazione.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: L’accordo ancora fraSpa sugli orari di lavoro. Ma il clima fra le parti è più sereno. "A settembre, l’azienda – spiega una nota di RsaFlai Cgil Pisa e Fai Cisl Toscana – ha presentato una prima bozza di documento. La delegazione sindacale oltre a ritenere quelle proposte del tutto insufficienti in quanto, non solo si limitavano a descrivere la situazione attuale, ma, addirittura proponevano delle modifiche in taluni casi anche peggiorative, nonostante le iniziali perplessità, ha deciso di non ignorare questo primo passo avanti fatto dall’azienda, riconoscendolo come una possibile apertura che possa in futuro portare ad un accordo". Per rendere le loro richieste più chiare e condivise, Flai Cgil e Fai Cisl hanno presentato una loro piattaforma unitaria, approvata dai lavoratori.