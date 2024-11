Agi.it - "Sì al dialogo ma restiamo autonomi". Il M5s tira dritto sulle alleanze Leggi tutto su Agi.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Agi.it: AGI - Nessuna alleanza organica. La linea del Movimento 5 Stelle non cambia all'indomani della brusca battuta d'arresto subita in Liguria. Il Movimento rimane stabilmente in un perimetro progressista alternativo alla destra che oggi governa il Paese e pronto a collaborare sulla base di temi condivisi con il resto delle opposizioni. Temi che sono gli stessi sui quali le opposizioni si sono incontrate in questi mesi: sanità, salario minimo, transizione ecologica. Prima del voto ligure, poi, le opposizioni sono state compatte sulla vertenza Stellantis che le ha viste insieme ai lavoratori in piazza a Roma. I prossimi appuntamenti riguarderanno la manovra e i contatti fra i partiti di opposizione sono già in corso per quello che riguarda la difesa della sanità pubblica.

"Sì al dialogo ma restiamo autonomi". Il M5s tira dritto sulle alleanze

AGI - Nessuna alleanza organica. La linea del Movimento 5 Stelle non cambia all'indomani della brusca battuta d'arresto subita in Liguria. Il Movimento rimane stabilmente in un perimetro progressista ...

