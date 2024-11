Tutto.tv - Segnalazioni su un cavaliere di UeD: “Iscritto ad app di incontri” chi è

(Di venerdì 1 novembre 2024) In queste ore sul web si stanno diffondendo svariateinerenti undi Uomini e Donne, comparso in studio proprio di recente. L’uomo in questione è stato accusato di essere un bugiardo patologico e di essereanche ad alcune app di. Ecco cosa è emerso. Lesul corteggiatore di Barbara De Santi, Vincenzo La Scala Di recente, Barbara De Santi ha fatto la conoscenza di nuovi corteggiatori. Uno in particolare pare l’abbia colpita particolarmente, ovvero, Vincenzo La Scala. Tra i due si è venuto a creare subito un bel feeling, tuttavia, pare che l’uomo non sia del tutto sincero. Stando ad alcuneraccolte dall’influencer Deianira Marzano, pare che l’uomo in questione non stia agendo in maniera sincera e pulita all’interno dello studio di UeD.