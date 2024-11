Scossa di terremoto di magnitudo 5.2 colpisce Hasaki, Giappone - Una Scossa di terremoto di magnitudo stimata attorno a 5.2 si è verificata oggi alle 15:16 ora italiana con epicentro nei pressi di Hasaki, in Giappone. L’evento sismico ha avuto una profondità stimata di circa 34 km. Al momento, non sono pervenute informazioni su danni significativi o vittime; tuttavia, le autorità locali stanno monitorando la situazione per prevenire eventuali rischi alla popolazione. Il Giappone, situato lungo la cintura di fuoco del Pacifico, è spesso soggetto a attività sismica e dispone di infrastrutture che mirano a contenere l’impatto di eventi di questo tipo. L'articolo Scossa di terremoto di magnitudo 5.2 colpisce Hasaki, Giappone proviene da The Social Post. Thesocialpost.it - Scossa di terremoto di magnitudo 5.2 colpisce Hasaki, Giappone Leggi tutto su Thesocialpost.it (Thesocialpost.it - venerdì 1 novembre 2024)- Unadidistimata attorno a 5.2 si è verificata oggi alle 15:16 ora italiana con epicentro nei pressi di, in. L’evento sismico ha avuto una profondità stimata di circa 34 km. Al momento, non sono pervenute informazioni su danni significativi o vittime; tuttavia, le autorità locali stanno monitorando la situazione per prevenire eventuali rischi alla popolazione. Il, situato lungo la cintura di fuoco del Pacifico, è spesso soggetto a attività sismica e dispone di infrastrutture che mirano a contenere l’impatto di eventi di questo tipo. L'articolodidi5.2proviene da The Social Post.

