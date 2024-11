“Sarà disponibile” – Le notizie positive di Arteta sull’asso vitale dell’Arsenal prima del test del Newcastle (Di venerdì 1 novembre 2024) Breaking: Gabriel potrebbe tornare per l’Arsenal contro il Newcastle. Foto di Mike Hewitt/Getty Images Si spera che Mikel Arteta avrà qualcosa di cui gridare al termine della sessione di allenamento dell’Arsenal venerdì, con Gabriel sul punto di essere in forma per giocare contro il Newcastle. Quando l’eccellente difensore centrale brasiliano si allontanò zoppicando contro il Liverpool, i Gunners e i loro tifosi avrebbero potuto essere perdonati per aver pensato al peggio. Con gente del calibro del capitano Martin Odegaard in disparte, la perdita di Gabriel sarebbe stata un duro colpo. Leggi tutto su Justcalcio.com (Di venerdì 1 novembre 2024) Breaking: Gabriel potrebbe tornare per l’Arsenal contro il. Foto di Mike Hewitt/Getty Images Si spera che Mikelavrà qualcosa di cui gridare al termine della sessione di allenamentovenerdì, con Gabriel sul punto di essere in forma per giocare contro il. Quando l’eccellente difensore centrale brasiliano si allontanò zoppicando contro il Liverpool, i Gunners e i loro tifosi avrebbero potuto essere perdonati per aver pensato al peggio. Con gente del calibro del capitano Martin Odegaard in disparte, la perdita di Gabriel sarebbe stata un duro colpo.

