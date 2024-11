Anteprima24.it - Samte, il consigliere provinciale Fuschini attacca: pronta la risposta dell’ente

(Di venerdì 1 novembre 2024) Tempo di lettura: 7 minuti“È doveroso fare chiarezza sui conti e sulle finalità delle Società Partecipate della Provincia, a partire dae Sannio Europa.registra un attivo di appena 16 mila euro, ma con un debito di oltre 2 milioni di euro verso la Provincia,” la dichiarazione diladella: “È poco opportuno replicare alVincenzo, poichè per conoscere, senza distorsioni, l’enorme lavoro di risanamento dellaè necessario venire in sede, svestire la casacca politica e leggere attentamente le carte. Cogliamo l’occasione per invitare, compatibilmente con i suoi impegni, a venirci a trovare. Intanto, per facilitargli il compito, è necessario fornire alcune informazioni di prima mano, onde evitare di infangare con affermazioni infondate l’operato della società.