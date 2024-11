Panorama.it - Quando è finita la civiltà contadina?

(Panorama.it - venerdì 1 novembre 2024)- «Abbiamo lasciata, in poco più di una generazione, una millenariadi contadini e di pescatori. Per questache è ancora lapresente nel Mezzogiorno, l’illuminazione di Dio era reale e importante; la famiglia, gli amici, i parenti, i vicini erano importanti; gli alberi, la terra, il sole, il mare, le stelle erano importanti». Queste parole non provengono da un nostalgico sudista ma da un imprenditore del nord proiettato nell’avvenire: le pronunciò Adriano Olivetti a Pozzuoli nel 1959. Poco dopo, quella millenariasarebbe sparita. Ma in quel tempo i contadini erano ancora la maggioranza della popolazione al Sud.