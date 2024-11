Quando BancaEtruria navigava nell’oro - Si sta svolgendo nell’atrio d’Onore del Palazzo della Provincia la 1a mostra storica di BancaEtruria. Con santa pazienza l’organizzatore, Maurizio Barsotti, è riuscito a recuperare reperti ed oggetti curiosi di questa banca popolare che ha avuto un ruolo importante nella città di Arezzo. https://www.lortica.it/wp-content/uploads/2024/11/Maurizio-Barsotti.mp4 Certo, ci sarà subito qualcuno che ricorderà l’agonia degli ultimi anni e la rabbia degli “azzerati” a seguito del fallimento. Eppure BancaEtruria è stata per molti anni indispensabile a questa città, favorendone lo sviluppo, basti ricordare la novità del prestito d’uso che ha sostenuto le imprese orafe del territorio garantendone il successo. Negli anni d’oro era veramente la banca del territorio pronta a sostenere operazioni culturali e pubblicazioni eccellenti sulla storia della città. Lortica.it - Quando BancaEtruria navigava nell’oro Leggi tutto su Lortica.it (Lortica.it - venerdì 1 novembre 2024)- Si sta svolgendo nell’atrio d’Onore del Palazzo della Provincia la 1a mostra storica di. Con santa pazienza l’organizzatore, Maurizio Barsotti, è riuscito a recuperare reperti ed oggetti curiosi di questa banca popolare che ha avuto un ruolo importante nella città di Arezzo. https://www.lortica.it/wp-content/uploads/2024/11/Maurizio-Barsotti.mp4 Certo, ci sarà subito qualcuno che ricorderà l’agonia degli ultimi anni e la rabbia degli “azzerati” a seguito del fallimento. Eppureè stata per molti anni indispensabile a questa città, favorendone lo sviluppo, basti ricordare la novità del prestito d’uso che ha sostenuto le imprese orafe del territorio garantendone il successo. Negli anni d’oro era veramente la banca del territorio pronta a sostenere operazioni culturali e pubblicazioni eccellenti sulla storia della città.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Quandonell’oro; Approfondisci 🔍

Arezzo, crac Banca Etruria, in appello persi due filoni. Già prescritto il reato di bancarotta

(corrierediarezzo.it)

Si torna a parlare del crac Banca Etruria in un’aula di tribunale. A Firenze, prima udienza del processo d’appello per la bancarotta dell’istituto di Via Calamandrei che ha subito fatto registrare una ...

Banca Etruria, 116 milioni di euro come richiesta totale del liquidatore

(www3.saturnonotizie.it)

Il liquidatore di Banca Etruria, Giuseppe Santoni, ha presentato il conto. Oggi c’è il ricorso presentato da due accusati, arrivato in ritardo per l’udienza di venerdì scorso: si tratta dei due ...

Banca Etruria atto finale: in arrivo sentenza per la bancarotta

(www3.saturnonotizie.it)

Il 1 ottobre ci sarà l'atteso verdetto sulla brutta vicenda dell'ex "banca del territorio": Banca Etruria. In 24 a vario titolo sono sul banco degli imputati per i 200 milioni usciti da Bpel e non ...

Banca Etruria: Cassazione da' ragione a Consob su sanzione ex amministratore -2-

(borsaitaliana.it)

Banca Etruria fu commissariata su richiesta della Banca d'Italia nel febbraio 2015 con i commissari che interruppero la riunione del consiglio, in corso ad Arezzo, subito dopo l'approvazione di ...