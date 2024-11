Progressioni verticali dei dipendenti capitolini, il Campidoglio ha fatto le cose per bene. A dirlo, almeno per quanto riguarda un ricorso specifico presentato da un istruttore di polizia locale, è la sezione seconda del Tar del Lazio, con una sentenza depositata il 25 ottobre. I ricorsi Romatoday.it - Progressioni verticali Roma Capitale, il Tar del Lazio dà ragione al Comune: "Prove regolari" Leggi tutto su Romatoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Romatoday.it:dei dipendenti capitolini, il Campidoglio ha fatto le cose per bene. A dirlo, almeno per quanto riguarda un ricorso specifico presentato da un istruttore di polizia locale, è la sezione seconda del Tar del, con una sentenza depositata il 25 ottobre. I ricorsi

Progressioni verticali Roma Capitale, il Tar del Lazio dà ragione al Comune: "Prove regolari"

Una sentenza del 25 ottobre spiega nel dettaglio che il procedimento, i punteggi, i colloqui motivazionali si sono svolti nel rispetto del regolamento e delle normative contrattuali ...

