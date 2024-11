"Possiamo costruire armi atomiche". La minaccia di Teheran: allerta in Israele - L'Iran minaccia una risposta "inimmaginabile" contro Israele dopo l'ultimo attacco dello Stato ebraico dello scorso sabato notte e a Tel Aviv il livello di attenzione è "massimo". Secondo quanto riferito da fonti militari al momento Teheran sarebbe davanti a un vero e proprio "dilemma" in quanto le sue capacità di attacco e, soprattutto, di difesa sarebbero state notevolmente indebolite dall'ultima azione offensiva israeliana. Sarebbero stati proprio i danni causati in questo ultimo attacco a convincere l'ayatollah Ali Khamenei ad ordinare la rappresaglia. Nel frattempo il suo consigliere Kamal Kharrazi ha fatto sapere che l'Iran può aumentare la gittata dei suoi missili balistici evocando anche un possibile cambio della dottrina nucleare di Teheran. Iltempo.it - "Possiamo costruire armi atomiche". La minaccia di Teheran: allerta in Israele Leggi tutto su Iltempo.it (Iltempo.it - venerdì 1 novembre 2024)- L'Iranuna risposta "inimmaginabile" controdopo l'ultimo attacco dello Stato ebraico dello scorso sabato notte e a Tel Aviv il livello di attenzione è "massimo". Secondo quanto riferito da fonti militari al momentosarebbe davanti a un vero e proprio "dilemma" in quanto le sue capacità di attacco e, soprattutto, di difesa sarebbero state notevolmente indebolite dall'ultima azione offensiva israeliana. Sarebbero stati proprio i danni causati in questo ultimo attacco a convincere l'ayatollah Ali Khamenei ad ordinare la rappresaglia. Nel frattempo il suo consigliere Kamal Kharrazi ha fatto sapere che l'Iran può aumentare la gittata dei suoi missili balistici evocando anche un possibile cambio della dottrina nucleare di

