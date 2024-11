Peaky Blinders: primo sguardo a Barry Keoghan nel film - Peaky Blinders: primo sguardo a Barry Keoghan nel film Barry Keoghan fa ufficialmente parte della banda di Peaky Blinders. Netflix ha infatti rivelato sui social media una prima immagine dell’attore nel prossimo film spin-off. Nello scatto, l’attore è alla guida di un camion e sfoggia un berretto, una giacca di pelle e un taglio fresco sul viso. Nonostante l’immagine di Keoghan, non si sa molto altro sul suo personaggio o sul ruolo che avrà nel film. Qui di seguito, ecco il post dove poter vedere l’immagine: View this post on Instagram A post shared by Netflix film (@netflixfilm) Tutto quello che sappiamo sul film Peaky Blinders Il premio Oscar Cillian Murphy tornerà nel ruolo iconico di Tommy Shelby, leader dell’omonima famiglia di gangster di Birmingham. La produzione del film inizierà entro la fine dell’anno. Leggi tutto su Cinefilos.it (Cinefilos.it - venerdì 1 novembre 2024)nelfa ufficialmente parte della banda di. Netflix ha infatti rivelato sui social media una prima immagine dell’attore nel prossimospin-off. Nello scatto, l’attore è alla guida di un camion e sfoggia un berretto, una giacca di pelle e un taglio fresco sul viso. Nonostante l’immagine di, non si sa molto altro sul suo personaggio o sul ruolo che avrà nel. Qui di seguito, ecco il post dove poter vedere l’immagine: View this post on Instagram A post shared by Netflix(@netflix) Tutto quello che sappiamo sulIl premio Oscar Cillian Murphy tornerà nel ruolo iconico di Tommy Shelby, leader dell’omonima famiglia di gangster di Birmingham. La produzione delinizierà entro la fine dell’anno.

