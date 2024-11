Pattinaggio artistico, Grand Prix: ad Angers Guignard/Fabbri in testa dopo la danza ritmica - Terzo appuntamento questo weekend con il Grand Prix ISU di Pattinaggio artistico, che dopo le prime due tappe in Nord America ha attraversato l’Atlantico per sbarcare ad Angers, a circa 300 chilometri da Parigi, per il Grand Prix de France ISU 2024. Le prime a scendere sul ghiaccio dell’Angers IcePark sono state le ragazze del singolo femminile, tra le quali la statunitense Amber Glenn ha fatto valere la padronanza nell’esecuzione del triplo axel conquistando la leadership provvisoria della classifica. Leggi tutto su Sportface.it (Sportface.it - venerdì 1 novembre 2024)- Terzo appuntamento questo weekend con ilISU di, chele prime due tappe in Nord America ha attraversato l’Atlantico per sbarcare ad, a circa 300 chilometri da Parigi, per ilde France ISU 2024. Le prime a scendere sul ghiaccio dell’IcePark sono state le ragazze del singolo femminile, tra le quali la statunitense Amber Glenn ha fatto valere la padronanza nell’esecuzione del triplo axel conquistando la leadership provvisoria della classifica.

Pattinaggio artistico: bella prova di Conti-Macii al Grand Prix de France. Gli azzurri secondi dopo lo short

Grande prestazione di Sara Conti-Niccolò Macii nello short program delle coppie, ultimo segmento della prima giornata valida per il Grand Prix de France, ...

Pattinaggio artistico: Memola decimo dopo lo short al Grand Prix de France. Jin conduce una gara fallosissima

Comincia in salita il cammino di Nikolaj Memola al Grand Prix de France, terza tappa del circuito ISU Grand Prix di pattinaggio artistico di scena fino a ...

Grand Prix - Gabriele Frangipani non perfetto, ma rimonta fino al 6° posto: rivivi l'esercizio

Grand Prix - Gabriele Frangipani non perfetto, ma rimonta fino al 6° posto: rivivi l'esercizio video VIDEO PATTINAGGIO ARTISTICO - GRAND PRIX - Gabriele Frangipani non ...

Grand Prix di pattinaggio artistico al Mandela Forum il 26 e 27 gennaio

La terza edizione del Grand Prix – Pattinaggio Artistico Mondiale in programma al Mandela Forum di Firenze nei giorni 26 e 27 gennaio ha già stabilito un record, quello relativo alla ...